الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بكسور جراء انقلاب دراجته البخارية بالشرقية

انقلاب دراجة البخارية
انقلاب دراجة البخارية

أصيب شاب بكسور وجروح متعددة، إثر انقلاب دراجته البخارية والتفاف جنزيرها على أصابع يده اليسرى.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى السعديين بوصول شاب 22 عامًا مقيم بكفر ميت سهيل مصابا بكسور وجروح باليد اليسرى، وحالته مستقرة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المصاب كان يقود دراجته البخارية وبالقرب من قرية ميت سهيل انقلبت دراجته بسبب السرعة الجنونية والتّخطي الخاطئ والتف جنزيرها حول أصابعه ولا توجد شبهه جنائية في الواقعة.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

امن الشرقية مدير أمن الشرقية وصول قرية مدير امن المباحث الجنائية اصابة شاب مدير المباحث شبهة جنائية

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