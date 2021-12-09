إصابة شاب بكسور جراء انقلاب دراجته البخارية بالشرقية

أصيب شاب بكسور وجروح متعددة، إثر انقلاب دراجته البخارية والتفاف جنزيرها على أصابع يده اليسرى.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى السعديين بوصول شاب 22 عامًا مقيم بكفر ميت سهيل مصابا بكسور وجروح باليد اليسرى، وحالته مستقرة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المصاب كان يقود دراجته البخارية وبالقرب من قرية ميت سهيل انقلبت دراجته بسبب السرعة الجنونية والتّخطي الخاطئ والتف جنزيرها حول أصابعه ولا توجد شبهه جنائية في الواقعة.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.