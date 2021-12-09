ضبط 7 طيور «بجع» مهاجرة غير مسموح الترخيص بحيازتها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بتربية وعرض الطيور البرية المحظور حيازتها أو الإمساك بها بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس دون خضوعها للفحص البيطرى أو حصولها على التحصينات والتطعيمات المقررة مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث أمكن ضبط (7 محال أسماك)، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 7 طيور بجع مهاجر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو الإمساك والاتجار بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.