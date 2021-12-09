«الكاثوليكية» تبدأ صوم الميلاد لمدة 15 يوما.. اليوم

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الميلاد المجيد، اليوم الخميس، لمدة 15 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر، وفقًا للتقويم الغربي.

ووفقًا لمصادر كنسية مٌطلعة، قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنيسة الكاثوليكية تتخذ خلال صوم الميلاد إجراءاتها الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر، مساء الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، بقداس عيد الميلاد المجيد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والذي يتزامن مع احتفالات الكنائس الغربية بالعيد يوم 25 ديسمبر من كل عام.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا؛ لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وفي سياق آخر، تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية، صلوات تسبحة شهر كيهك، اليوم، بالتزامن مع صوم الميلاد، والتي ستشهد تغييرًا بسبب كورونا.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات اقتصار صلوات التسبحة على أعداد محدودة وبالحجز المسبق، كما أن الصلوات لا تتخطى الـ3 ساعات وفقًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الكنائس حفاظًا على أرواح المصلين من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعد صلوات تسبحة شهر كيهك من الصلوات الأكثر إقبالًا عليها من جانب الأقباط خلال فترة صوم الميلاد، والتي تضم مدائح وتراتيل للسيد المسيح والسيدة العذراء مريم.

ويعد شهر "كيهك" هو الشهر الرابع في الشهور القبطية، وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، ويعد أكثر الشهور الأكثر تقديسًا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعرف بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 "كيهك"، الموافق 7 يناير من كل عام.

وخصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية؛ لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".