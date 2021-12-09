الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح أسباب قصر القامة عند الأطفال وتشدد على التغذية السليمة

قصر القامة عند الأطفال
قصر القامة عند الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب قصر القامة عند الأطفال، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

وقالت إن التغذية الصحية تحمي الطفل من الأمراض، حيث إن سوء التغذية يعد من الأسباب الرئيسية لقصر القامة عن الأطفال، والتى تشمل نقص المغذيات الدقيقة وهى المعادن الأساسية مثل "اليود - الحديد- الزنك"، والفيتامينات مثل "فيتامين أ وحمض الفوليك".

وكانت وزارة  الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص ٧ ملايين و١٧٥ ألفًا و٥٥٢ طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، تأتى تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبد الغفار" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، إنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار  من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

قصر القامة عند الأطفال
قصر القامة عند الأطفال
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