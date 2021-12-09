أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 9-12-2021

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، استقرارًا جماعيًا بجميع الشركات العاملة في القطاع، حيث يرصد موقع "الدستور" من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت، اليوم الخميس 9 /12 /2021.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

أسعار طن الأسمنت البورتلاندي

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي في مقدمة الشركات المستقرة، اليوم، حيث بلغ 1090 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف بنحو 1080 جنيهًا، وتبعهما في المركز الثالث سعر طن الأسمنت بشركة المسلح، حيث وصل إلى 1073 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، 1070 جنيهًا، تلاه في المركز الخامس سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1050 جنيهًا، وذلك بزيادة قدرها 5 جنيهات عن سعر طن الأسمنت بشركة النصر، الذي سجل 1045 جنيهًا للطن الواحد.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة السهم في المركز السابع، بنحو 1035 جنيهًا، بينما استقر سعر طن الأسمنت بشركتي المعلم ووادي النيل، بنحو 1030 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، والذي سجل 1000 جنيه.

وأخيرًا بلغ سعر طن الأسمنت بشركتي العسكري بني سويف، وسيناء، 993 جنيهًا.



سعر طن الأسمنت الأبيض

جاءت أسعار طن الأسمنت الأبيض اليوم جميعها في حالة استقرار، حيث سجل سعر الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه للطن الواحد، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء، حيث بلغ 2460 جنيهًا.

وبلغت أسعار طن الأسمنت بشركات رويال العادة، والواحة الأبيض، وسوبر رويال، كالتالي 2430 جنيهًا، و2425 جنيهًا، و2390 جنيهًا على التوالي.



أسعار الأسمنت المخلوط

تصدر سعر طن الأسمنت المخلوط بشركة الواحة مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل 800 جنيه، تبعه سعر الأسمنت بشركتي أيه وان، والعمران، بنحو 785 جنيهًا للطن الواحد.



سعر طن الأسمنت المقاوم



سجل سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1130 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1120 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة بنحو 1115 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، 1105 جنيهات، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر، بنحو 1075 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث سجل 1060 جنيهًا.