الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

غدًا.. موسيقى معاصرة مستوحاة من الفلكلور الصعيدي في الجامعة الأمريكية

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

يقدم المؤلفان الموسيقيان عمرو عقبة ورامي شاهين، غدًا الخميس،  حفلًا موسيقيًا من الفلكلور الصعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً ، بقاعة “إيورات” بالجامعة الأمريكية، ضمن البرنامج الموسيقي.

ويتضمن الحفل موسيقى الفلكلور المصري الصعيد، من خلال عدة أغاني تراثية من توزيع وتأليف موسيقي جديد برؤية مختلفة، حيث يتلاقى الفلكلور بالموسيقى المعاصرة، في مباراة فنية بين الآلات الشعبية، الربابة والكولا والإيقاع، مع الآلات الغربية للاوركسترا. 

وقال المؤلف الموسيقي «رامي شاهين» الأستاذ الزائر في الجامعة الأمريكية وعضو الأكاديمية الألمانية العربية، :" أن فكرة الحفل هي إلقاء الضوء على الموسيقى الشعبية والفلكلور المصري من خلال إعادة تقديمها بشكل عصري ومنها أغنية على ورق الفل دلعني، والتي يقدمها المؤلف الموسيقي عمرو عقبة أستاذ التأليف الموسيقي بـ"الكونسرفتوار"، كما يتضمن الحفل أيضًا  تقديم رؤية جديدة للسيرة الهلالية بمفهوم معاصر من تقديم شاهين".

ولفت «شاهين» إلى أن الحفل سيقدم تلاقي بين المطرب والمغني الشعبي والآلات الشعبية مثل الكولة والربابة والطبل البلدي، والتي يقدمها مجموعة من الفنانين الشعبيين، ومجموعة من عازفي المعهد العالي للكونسرفتوار، كما يتضمن الحفل الموسيقي أيضًا محاضرة حول الأساليب الحديثة في التأليف الموسيقي الحديث، ودمجه بالموسيقي الشعبية التقليدية «الفلكلور».

موسيقى الجامعة الأمريكية الفلكلور المصري الفلكلور الصعيدي الصعيدي المد مفهوم والـ الموسيقي الشعبية

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