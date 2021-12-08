جونسون يعلن بدء تطبيق الخطة «ب» من إجراءات مكافحة كورونا

لمواجهة «أوميكرون»..

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن بدء تطبيق الخطة "ب" من إجراءات مكافحة كورونا، التي تتضمن العمل من المنزل وإلزامية ارتداء الكمامة في معظم الأماكن المغلقة.

وأعلن جونسون في مؤتمر صحفي من "داونينغ ستريت" عن تشديد الإجراءات وسط مخاوف من الانتشار المتزايد لمتحور "أوميكرون".

وقال: "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن «أوميكرون» ينتشر بشكل أسرع بكثير من متحور «دلتا»، لذلك فإن فرض تشديد القيود هو الشيء المسئول والمناسب الذي يجب القيام به".

وتضمنت الإجراءات الجديد، إعادة تقديم نظام العمل من المنزل لمن يستطيع اعتبارًا من يوم الإثنين، فرض ارتداء الكمامة في معظم الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك المسارح ودور السينما، وإلزامية إظهار شهادة اللقاح أو اختبار كورونا سلبي في النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد إلى 568.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعلن في وقت سابق اليوم، أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنها "قد تسبب مرضًا أقل شدة".

وأورد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح للصحفيين، "تشير البيانات الجديدة من جنوب إفريقيا إلى أن أوميكرون تزيد احتمال تكرر الإصابة".

كما أضاف المدير العام لـOMS، في التصريح نفسه، أن «هناك أيضًا بعض الأدلة على أن أوميكرون تسبب أعراضًا أقل شدة من متحور دلتا».

من جهتها أعلنت شركة "فايزر" أن الجرعة المعززة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، أثبتت فعاليتها في الحماية من المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون"، الذي يعتقد أنه أسرع انتشارًا من متحور "دلتا".

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس" فقد اختبرت "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" مدى فعالية الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في تحييد "أوميكرون" في المختبرات، ووجدتا ضعفًا كبيرًا بعد الجرعتين المعتادتين، وتبين أن الجرعة الثالثة المعززة زادت مستوى الأجسام المضادة 25 مرة.

وقالت الشركتان إن "الجرعتين قد لا تكونان كافيتين للحماية من الإصابة بمتغير "أوميكرون".. إلا أن الجرعة الثالثة أظهرت فعالية أكبر في الحماية من المتحور"، وأشارتا إلى أنهما تعملان على تطوير لقاح مخصص لمواجهة "أوميكرون" في حال احتاج الأمر.

وكان لإعلان "فايزر" أثر فوري على الأسواق الأمريكية، فقد تحولت التعاملات التي فتحت على انخفاض خلال ثوانٍ إلى الارتفاع وقفز مؤشر "داو" نحو مئتي نقطة.