المتينى يتفقدان جناح جامعة عين شمس بمنتدى التعليم العالى

تفقد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة منى عبدالعال، مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي، جناح جامعة عين شمس بالمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، المنعقد في نسخته الثانية، بعنوان (رؤية المستقبل).

وانطلقت فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وتشارك جامعة عين شمس في المنتدى برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على جناح جامعة عين شمس بالمنتدى الدكتورة منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي.