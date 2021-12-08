ولي العهد السعودى بقطر للمرة الأولى منذ الأزمة الخليجية فى 2017

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الدوحة، في أول زيارة الى قطر منذ القطيعة بين الدولتين الخليجيتين في 2017 وبعد المصالحة التي حصلت في مطلع العام 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان وصل الى العاصمة القطرية وكان "في مقدمة مستقبليه سمو أمير دولة قطر" تميم بن حمد.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بالتقرب من إيران و بدعم منظمات داعش الإرهابية، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأعيد فتح الحدود مع قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة العلا السعودية في يناير 2021.

ووصل بن سلمان الى قطر قادما من الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وزار معرض إكسبو دبي.

وصدر بيان مشترك بعد الزيارة نشرته وكالة "واس" شدد فيه الجانبان الإماراتي والسعودي على و"أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة".

تتهم الدولتان إيران بالتدخل في شؤون عدد من الدول عبر دعم مجموعات مسلحة فيها مثل اليمن و لبنان، وكذلك البحرين، كما تناول البيان أزمات أخرى في المنطقة، وأكد "تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

يشارك البلدان في تحالف عسكري يدعم الحكومة اليمينية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ 2015، كما زار بن سلمان في مطلع جولته الخليجية سلطنة عمان، وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض منتصف ديسمبر.