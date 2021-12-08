برلمانية: التطرف نال من تقدم الشعوب والتواصل مع الشباب هو الحل

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الوطن العربى مازال يحاول ترميم وإزالة الدمار الذى صنعه الفكر المتطرف والإرهاب، والذي طال مختلف نواحى الحياة الاجتماعية والتعليمية والفكرية، مضيفة أنه لابد من إدراج ملف محاربة التطرف على مائدة الوزارات المعنية، ووضع خطة عاجلة لمراجعة كل آليات مكافحة الإرهاب والمتطرفين.

ولفتت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن جهود الدولة تجاه التطرف مازالت مستمرة، مشددًة على أهمية تطوير مبادرات لمواجهة هذه القضية على أرض الواقع من خلال التواصل المباشر وعقد ندوات توعية للشباب والطلاب فى مرحلة المراهقة، لأن هذه المرحلة العمرية من أخطر الفئات العمرية التي يستغلها المتطرفين لاستقطاب أبنائنا للفكر المتشدد، الذى يشكل خطرًا على الأمن القومي حال استمرارها، ويؤثر على الجيل القادم.

وأشادت درويش، بدور الدولة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد سلسلة من منتديات شباب العالم، الذي انطلق فى نوفمبر 2017، وتحرص مصر على عقده سنويًا، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم فى خلف فكر مستنير يحارب الفكر المتطرف، لاسيما أن تلك المنتديات تقوم على عقد جلسات حوار متبادلة على الملفات والقضايا الشائكة على الساحة الدولية، مما يدرب الجيل القادم على أهمية الحوار وتقبل الفكر الأخر، والتعاون لخلق حلول مشتركة بناءا على خطط محددة ومنطقية، مما يسهم فى النهاية فى تكوين جيل مستنير لم يتم استقطابه بسهوله إلى الأفكار الهدامة لمستقبل الشعوب.

وتأتي تصريحات وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعقيبًا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في المنتدى العالمى للتعليم العالى، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول تأثير الفكر المتطرف فى تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية.