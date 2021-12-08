الكويت تسجل أول إصابة بمتحور «أوميكرون»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وقد دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطني البلاد إلى الالتزام بما ورد بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد لفيروس كورونا، وما سبقها من قرارات ذات الصلة "والتي تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها".

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي الثلاثاء، بالمواطنين "تجنب السفر، إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم وتجنبا للإجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحور الجديد أوميكرون".

كما دعت المواطنين، الذين تضطرهم ظروفهم إلى السفر في الوقت الراهن، إلى الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها والإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ومتحوراته.

وكانت دعت الحكومة الكويتية، المواطنين لتجنب السفر فـي الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت فيها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوقفت الكويت بوقت سابق الرحلات الجوية مع 9 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وأشار مركز التواصل الحكومي في الكويت إلى أن الدول التي تشملها القرارات، هي "جنوب إفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا-زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- إسواتيني- زامبيا- مالاوي".

كما قرر مجلس الوزراء بالكويت، تطبيق الحجر المؤسسي، 7 أيام، على المواطنين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس.

كما دعت الحكومة، المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، وخاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.

واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.