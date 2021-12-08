الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: تلقى 9329 اتصالًا هاتفيًا من الموظفين بالجهاز الإدارى

عمرو عثمان
عمرو عثمان

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى عن أن الخط الساخن «16023» للصندوق  تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة  للعلاج  من الإدمان، وذلك تزامنًا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى والذى سيتم  تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارى، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجئ سيتم تطبيق القانون عليه.

وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة  لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019 ، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

من جانبه، قال عمرو عثمان مدير  صندوق علاج الإدمان، إن الهدف الأساسي من قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، وليس كما يتم تداوله أو بعض الشائعات أنه يستهدف تقليل أعداد الموظفين هذا خيال غير موجود على أرض الواقع، التفكير فى القانون يرجع إلى أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية تم تحت تأثير المواد المخدرة.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الحوادث نيفين القباج صندوق الادمان علاج الإدمان

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