اليوم.. «البيت المحمدي» يستأنف مجالسه العلمية بشرح «إحياء علوم الدين»

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الأربعاء، استئناف المجالس العلمية، حيث سيتم شرح كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالى، وذلك بمقر البيت المحمدى، بحضور الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الازهر السابق ورئيس مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف.

وقالت مؤسسة البيت المحمدى عبر صفحتها الرسمية إنه سيتم عصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساء بمقر البيت المحمدي، استئناف مجلس الإحياء وشرح كتاب إحياء علوم الدين بمقر البيت المحمدي، حيث يسمح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيتم بث الفعاليات "أون لآين"، وبحضور عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف الذين يشاركون بشكل مستمر ودائم فى هذه الفعاليات التى تنظمها المؤسسة .

جدير بالذكر أن مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

ويعمل رواق التصوف على استئناف حلقاته العلمية بين الحين والآخر في زمن كورونا على أيدى أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.

وتقوم الدراسة داخل البيت المحمدي على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.