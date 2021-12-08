وزير الدفاع الأمريكى يؤكد لرئيس وزراء كردستان أهمية التنسيق فى التصدى لداعش

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان العراق والولايات المتحدة، والتنسيق المشترك في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان، جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من وزير الدفاع الأمريكي.

وأثنى لويد أوستن على دور البيشمركة المهم في هزيمة "داعش"، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة البيشمركة والقوات العراقية في الاستشارات والاستخبارات.

وجاء في رسالة وزير الدفاع الأمريكي: "نشكر البيشمركة على دورها المهم في هزيمة "داعش"، ونحيي بإجلال وإكبار تضحيات البيشمركة في الحرب ضد التنظيم".

وشدد على أن هناك علاقة خاصة تربط بين إقليم كردستان وأمريكا، وهي علاقة قائمة على القيم والاحترام المتبادل.

وختم قائلا: "يطيب لنا أن نرحب بالعمل المشترك بين الجانبين.. شكرا على التزامكم بالشراكة المهمة التي تجمعنا".

و علي صعيد آخر ، كشف مسئولون ومصادر في الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات لتنفيذ إجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا إذا قررت روسيا غزو البلاد ما سيؤدي إلى وضع أمني سيء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن 6 مصادر لم تكشف عن هوياتهم، أن خطة الطوارئ التي يقودها البنتاجون تأتي بعد إبلاغ الحكومة الأمريكية الكونجرس باستعداداتها للأزمة المُحتملة.

وأوضحت المصادر، أن المسئولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أرسلت تقريرا موجزا للكونجرس، يوضح حزمة العقوبات الأمريكية التي يتم التخطيط لها ردا على أي هجوم روسي محتمل، لكنها اعترفت في التقرير أن خيارات الولايات المتحدة محدودة فيما يخص ردع غزو محتمل لأوكرانيا، مشددة على أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرار الغزو العسكري، لكنه حشد قوات عسكرية كافية على الحدود مع أوكرانيا ما قد يجعل الهجوم سريعا للغاية.

وأشارت المصادر لشبكة "سي إن إن"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترى حاليا حاجة لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وما زالت الخطوط الجوية تعمل من المطارات الدولية هناك بجانب حدودها البرية مع جيرانها في الغرب.