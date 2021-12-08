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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو يواصل تراجعه اليوم الأربعاء 8-12-2021

سعر اليورو
سعر اليورو

واصل سعر اليورو لدى البنوك المصرية للبيع والشراء تراجعه عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 8-12-2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدها أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات الأسبوع الجارى.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-12-2021

وفى هذا الصدد، تراوح متوسط سعر اليورو للشراء فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بين 17.562 جنيه و17.633 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.745جنيه لـ 17.80 جنيه، حيث انخفض سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى  من17.6914 جنيه لـ 17.6335 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 17.8072 جنيه لـ 17.7458 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء فقد انخفض من 17.6341 جنيه لـ 17.5622، وانخفض سعر البيع من 17.8161 جنيه لـ 17.7846 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" انخفض سعر الشراء من 17.6341 جنيه لـ 17.5622 جنيه، كما انخفض سعر البيع  من17.816 جنيه لـ 17.7846 جنيه.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري انخفاض من 17.6341 جنيه لـ 17.5622 جنيه  للشراء، كما انخفض سعر البيع من 17.8161 جنيه لـ 17.7846 جنيه ، أما عن سعر اليورو "تحويل" فقد سجل تراجعًا من 17.6341 جنيه لـ 17.5622 جنيه للشراء، كما سجل سعر البيع تراجع من 17.8161 جنيه لـ 17.7846 جنيه.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.599 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.807جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6238 جنيه للشراء، 17.8072 جنيه للبيع.

كان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد نما بنسبة 2.2٪ خلال الربع الثالث من العام الحالى من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق عليه من العام نفسه، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في الأشهر المقبلة مع تلاشي التعزيز من إعادة الفتح.

اليورو عملات الجنيه المصري نمو منطقة اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفى

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