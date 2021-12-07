الصحة العالمية: الأطفال الأكثر إصابة بكورونا في أوروبا

ذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن الأطفال في الفئة العمرية بين الـ5 والـ14 عاما يمثلون الشريحة الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه، إن اللقاح الإجباري يجب أن يكون «الملاذ الأخير على الإطلاق»، مشيرا إلى أن وفيات كورونا ما زالت أقل بكثير من الذروة السابقة.

وأفاد بأن حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تضاعفت في الشهرين الماضيين في المنطقة التي تضم 53 دولة وتمتد إلى وسط آسيا، مشددا على التهديد المستمر من متحور «دلتا»، مبينا أن متحور «أوميكرون» يمثل حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة في المنطقة.

وأضاف: «لا يزال متحور دلتا هو السائد في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، ونحن نعلم أن لقاحات كوفيد-19 لاتزال فعالة في الحد من الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عنه. لكن لم يتضح بعد كيف وما إذا كان أحدث متحور للفيروس المثير للقلق، أوميكرون، سيكون أكثر قابلية للانتقال، أو أكثر أو أقل خطورة».

وحث «كلوغه» الدول على حماية الأطفال والمدارس» وسط الزيادة السريعة في الاصابات بين الشباب في المنطقة، مبينا أن معدل الإصابة بكوفيد-19 أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات بين الأطفال الصغار من متوسط عدد السكان في بعض الأماكن.