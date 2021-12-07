الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثى على الرياض

أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم، بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثيين على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صادر عنها، إن هجمات ميليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة «مع شركائنا السعوديين» وفق نص البيان.