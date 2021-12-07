الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثى على الرياض

الحوثيين
الحوثيين

أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم، بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثيين على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صادر عنها، إن هجمات ميليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة «مع شركائنا السعوديين» وفق نص البيان.

هجمات الحوثيين السعودية الرياض السفارة الأمريكية إطلاق صاروخ باليستي

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وائل لطفى

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