الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل قتل شقيقته بـ«الكريك» في قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لقيامه بقتل شقيقته بـ"الكُريك" لضبطها مع شخص في غرفة المنزل بنجع حمادي.

أحالت النيابة "أحمد.ص" 29 عامًا، عاملا أجريا لقيامه بقتل المجنى عليها "غادة.ص" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (كريك) وما إن ظفر بها حتى قام بكتم أنفاسها قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وأخفى جثة المجنى عليها دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها والتحقيق حال الموت أو أسبابه أحرز سلاحًا أبيضا (كريك) دون مسوغ قانوني أو ضرورة من الحرفية والمهنية.

وتضمّنت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها فيما شهد به معاون مباحث نجع حمادى بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بالتعدى بالضرب على شقيقته بسلاح أبيض ثم قام بكتم انفاسها حتى فارقت الحياة وقام بوضعها فى جوال والقائها فى النيل وأن تحرياته توصلت أنه قام بذلك لأنه فوجئ بوجود أحد الأشخاص برفقة المجنى عليها في غرفتها وقام الأخير بالهرب وأضاف أن قصد المتهم هو قتل المجنى عليها.

تضمنت ملاحظات النيابة فيما ثبت من تقرير الطب الشرعى للمجنى عليها أن إصابات المجني عليها يجوز حدوثها من مثل الكوريك أو ما في حكمه ويجوز حدوثها من مثل التصور الوارد على لسان الضابط مجري التحريات وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بهما.

محكمة جنايات قنا السجن المشدد بقتل شقيقته نجع حمادي

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وائل لطفى

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