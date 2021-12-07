بعد تصريحات محمد صلاح.. تعرف على النظام الغذائي لمشاهير كرة القدم

كشف محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال استضافته في برنامج «الحكاية»، عن النظام الغذائي الذي يتبعه يوميًا، إذ أن الأكل الجيد لا يقل أهمية عن التدريبات الشاقة.

وفي ذات السياق، «الدستور» ترصد النظام الغذائي لمشاهير كرة القدم:

محمد صلاح

يتناول من إلى 5 أو 6 وجبات على مدار اليوم ويتناول وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى يشرب فيها عصير التوت والحليب الخالي من الدسم، والثانية تكون بعد مرور 60 دقيقة وتشمل بياض البيض والأفوكادو وخبز منزوع الجلوتين.

وأضاف، أنه يتناول بعد ساعتين من وجبة الغداء التي عادةً ما تتضمن الخضراوت مع الدجاج أو الأسماك، الزبادي وثمرة فاكهة.

كرستيانو رونالدو

يتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين، مع الكثير من الكربوهيدرات والفواكه والخضروات، ويتجنب الأطعمة السكرية، ولديه اختصاصي تغذية يعمل معه منذ أيامه في ريال مدريد، حيث كان يأكل ست وجبات صغيرة في اليوم - أو واحدة كل ثلاث إلى أربع ساعات.

سمك أبو سيف والتونة وسمك القد المطهو ​​ببطء هي المفضلة بشكل خاص، يعتبر الدجاج سحرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وقلة الدهون، في وجبة الإفطار يأكل رونالدو لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم.

ميسي

حدد ميسي خمسة أطعمة رئيسية الماء وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات الطازجة، وأوضح خبير التغذية الخاص أن السكر هو أسوأ شيء بالنسبة للعضلات.

ومن خلال إبقاء جميع المنتجات الحيوانية خارج طبقه، تحول ميسي إلى نظام غذائي نباتي قبل بضع سنوات لتحسين أدائه ليس فقط في الدوري الإسباني ولكن أيضًا كلاعب كرة قدم بشكل عام.

لقد جعله انتقاله إلى هذا النظام الغذائي الخاص يفقد 3 كيلوجرامات من وزن الجسم وحسّن سرعته إلى حد كبير، من المعروف أنه يدرج الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة في وجباته.

نيمار

يفضل نيمار شرب بروتين مصل اللبن في الصباح قبل التمرين وبعده، هناك ثلاث بيضات مقلي وسبانخ مع شرائح من الديك الرومي الخالي من الدهن على وجبة الإفطار.

هناك وجبة منتصف الصباح له تتكون من كوب من البروتين المخفوق مع حفنة من بذور عباد الشمس واللوز، يمكنك أن ترى أن كل وجبة له تحتوي على جزء من البروتين.

غذاء نيمار كرات اللحم الديك الرومي والصلصة الخضراء التي تشبه الهليون، كما أنه يأخذ نصف حبة بطاطا حلوة مع هذه الوجبة.

الوجبات الخفيفة المسائية هي الديك الرومي مع زبدة الفول السوداني وبعض بذور عباد الشمس.

في العشاء عصير الجزر وبروتين مصل اللبن مع اللوز والتوت الأسود ونصف أفوكادو.