الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«دماغي فيها ربة».. تراك راب جديد لـ النسر وبيسو.. والأخير: تجربة ملهمة

النسر وبيسو
النسر وبيسو

أصدر اليوم صانع المحتوى "حسن بيسو" بالتعاون مع الرابر"مصطفى النسر" أغنية جديدة بعنوان "ربة" على يوتيوب، حصلت مشاهدات كبيرة منذ طرحها على موقع الفيديوهات وتخطت الـ 100 ألف مشاهدة.

آغنية "ربة" تعتبر أول تجربة غناء لحسن بيسو الذي يقدم محتوى كوميدي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، من كلمات حسن بيسو ومصطفى النسر وألحان مصطفى النسر .

وأعرب بيسو في تصريحات خاصة للدستور عن سعادته لدخوله عالم الفن من خلال أول مشاركة له مع الرابر مصطفى النسر، متابعًا: “تجربة جديدة وملهمة واتمنى تعجب الناس”.

كان مصطفى النسر أحيا حفله الغنائي الأخير في ساقية عبدالمنعم الصاوى على مسرح قاعة النهر، بمشاركة جمهورهم، بعد أن قدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل "نار جهنم، نصيب، كرة تنس، يمكن، زى الباقى، اللعب مع الكبار، زى الباقى".

انضم الرابر المصري مصطفى النسر إلى تيار التجريب مع المهرجانات في أغنيته الجديدة “كرسي في الكلوب”، التي تولى إنتاجها بنفسه، وهى تشبه أسلوب مهرجانات المدرسة القديمة، تحتوي على لووبات مزمار وإلكترونية وضربات كيك عنيفة.

بدأ “النسر” إصدار أغانيه على يوتيوب منذ ٢٠١٨، وجذب الانتبا بأغنيته “متسأليش عليّا”، التي تجاوزت المليون سماع.

يذكر أن مصطفى النسر حدد أسلوبه الخاص إنتاجيًا وبصريًا، وقدم حفلًا ناجحًا العام الماضي، ليصبح من الأسماء البارزة في الجيل الجديد من الراب المصري.

 

صانع المحتوى حسن بيسو حسن بيسو بيسو مصطفى النسر ربة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«التموين»: مجلس الوزراء وافق على تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون