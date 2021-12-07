«دماغي فيها ربة».. تراك راب جديد لـ النسر وبيسو.. والأخير: تجربة ملهمة

أصدر اليوم صانع المحتوى "حسن بيسو" بالتعاون مع الرابر"مصطفى النسر" أغنية جديدة بعنوان "ربة" على يوتيوب، حصلت مشاهدات كبيرة منذ طرحها على موقع الفيديوهات وتخطت الـ 100 ألف مشاهدة.

آغنية "ربة" تعتبر أول تجربة غناء لحسن بيسو الذي يقدم محتوى كوميدي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، من كلمات حسن بيسو ومصطفى النسر وألحان مصطفى النسر .

وأعرب بيسو في تصريحات خاصة للدستور عن سعادته لدخوله عالم الفن من خلال أول مشاركة له مع الرابر مصطفى النسر، متابعًا: “تجربة جديدة وملهمة واتمنى تعجب الناس”.

كان مصطفى النسر أحيا حفله الغنائي الأخير في ساقية عبدالمنعم الصاوى على مسرح قاعة النهر، بمشاركة جمهورهم، بعد أن قدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل "نار جهنم، نصيب، كرة تنس، يمكن، زى الباقى، اللعب مع الكبار، زى الباقى".

انضم الرابر المصري مصطفى النسر إلى تيار التجريب مع المهرجانات في أغنيته الجديدة “كرسي في الكلوب”، التي تولى إنتاجها بنفسه، وهى تشبه أسلوب مهرجانات المدرسة القديمة، تحتوي على لووبات مزمار وإلكترونية وضربات كيك عنيفة.

بدأ “النسر” إصدار أغانيه على يوتيوب منذ ٢٠١٨، وجذب الانتبا بأغنيته “متسأليش عليّا”، التي تجاوزت المليون سماع.

يذكر أن مصطفى النسر حدد أسلوبه الخاص إنتاجيًا وبصريًا، وقدم حفلًا ناجحًا العام الماضي، ليصبح من الأسماء البارزة في الجيل الجديد من الراب المصري.