معاينة انفجار أسطوانة غاز في شقة بالهرم: «تأثر الجدران وإصابة 4»

يفحص خبراء المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، معاينة شقة شهدت انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتبين تأثر جدران الشقة نتيجة الانفجار، كما تم الاستماع لأقوال عددا من جيران المصابين، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وإعداد تقرير شامل عن الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حريق داخل شقة بمنطقة منشأة البكاري في الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء مدعومين بفريق الإنقاذ البري بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وتبين بالفحص اشتعال أسطوانة غاز بشارع علي الشرقاوي بمنطقة منشأة البكاري، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين، نقلوا إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.