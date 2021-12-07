تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه، حصيل الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجالات "محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.