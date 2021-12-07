الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه، حصيل الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجالات "محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة،  حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على  هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

تجديد حبس أعمال غير مشروعة غسل الاتجار في المخدرات المتهمين سحب وإيداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قادرون باختلاف».. الرئيس يحقق أمنية بسملة: «نفسي أطلع طيارة» (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

تجديد حبس رئيس شركة أوراق مالية هارب من 35 مليون جنيه غرامة بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون