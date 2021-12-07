تعرف على نتائج مسابقة أوائل الطلبة في يومها الأول بالوادي الجديد

انطلقت مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن في الوادي الجديد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وجمال آدم أمين الحزب بالمحافظة.

مسابقة أوائل الطلبة

وقال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج مسابقة أوائل الطلبة في يومها الأول أسفرت في إدارة الخارجة التعليمية عن فوز مدرسة بولاق للتعليم الأساسي وفي إدارة الداخلة التعليمية عن فوز مدرسة الشهيد مصطفى سعيد الابتدائية بالمركز الأول على مستوى قطاع المعصرة وفي إدارة الفرافرة التعليمية عن فوز مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية (المرحلة الابتدائية) وفوز مدرسة اللواء صبيح الإعدادية (المرحلة الإعدادية) وفي إدارة بلاط التعليمية عن فوز مدرسة تنيدة الابتدائية (المرحلة الابتدائية) وفوز مدرسة تنيدة الإعدادية (المرحلة الإعدادية).

مسابقة أوائل الطلبة

وأكد جمال، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي، ويجري تنفيذ المسابقة على 4 مراحل، وسيجري توزيع هدايا للفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوى الإدارات، ومستوى المحافظة ومستوى الجمهورية بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

مسابقة أوائل الطلبة



ولفت جمال آدم، أن المسابقة تنفذ من خلال لجنة مشكلة بأمانة الحزب برئاسة أمين المحافظة ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد سيد حرباوي، ومقرر اللجنة الدكتورة آلاء ذخيرة، وعضوية أمناء المحافظة بهيئة مكتب الحزب.

مسابقة أوائل الطلبة

من جانبه أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق المسابقة الكبرى لأوائل الطلبة والتي تأتي بالتنسيق والتعاون مع حزب مستقبل وطن حيث أطلقت إشارة البدء من مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

مسابقة أوائل الطلبة



وأوضح حسن، أنه في إطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، جرت الموافقة على قيام حزب مستقبل وطن بالتعاون مع الوزارة على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي، مشيرًا إلى أن المسابقة يجري تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي، والمرحلة الثانية على مستوى المركز، والثالثة على مستوى المحافظة والرابعة والأخيرة على مستوى الجمهورية.