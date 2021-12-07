التصريح بدفن جثة موظف توفي في تصادم مرروي بكوبري مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة موظف لقي مصرعه، في حادث تصادم أعلى طريق كوبري مايو، والتصريح بدفن الجثة والاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة من المصابين، وإعداد تقرير عن حالة كل منهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي موظف مصرعه، وأصيب 3 من مرافقيه، في حادث تصادم وقع أعلى كوبري 15 مايو، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن المتوفى والمصابين، كانوا يستقلون سيارة ملاكي، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لاجتياز الحاجز بمنتصف الكوبري، والاصطدام بسيارة "ميكروباص" في الاتجاه المعاكس، ما أدى لوفاة قائد السيارة، وإصابة 3 آخرين، كانوا برفقته من بينهم طفلان.