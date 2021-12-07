الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة موظف توفي في تصادم مرروي بكوبري مايو

جثة موظف
جثة موظف

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة موظف لقي مصرعه، في حادث تصادم أعلى طريق كوبري مايو، والتصريح بدفن الجثة والاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة من المصابين، وإعداد تقرير عن حالة كل منهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي موظف مصرعه، وأصيب 3 من مرافقيه، في حادث تصادم وقع أعلى كوبري 15 مايو، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن المتوفى والمصابين، كانوا يستقلون سيارة ملاكي، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لاجتياز الحاجز بمنتصف الكوبري، والاصطدام بسيارة "ميكروباص" في الاتجاه المعاكس، ما أدى لوفاة قائد السيارة، وإصابة 3 آخرين، كانوا برفقته من بينهم طفلان.

طرق القيادة الأمنة موظف كوبري مايو التصريح بدفن جثة نيابة مايو والتبين الجزئية الحالة الصحية تقرير

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