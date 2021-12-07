اعترافات المتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر: «بقطعها أجزاء»

تواصل النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة القبض على المتهم بسرقة السيارات وتقطيعها للبيع والاتجار فيها.

واعترف المتهم بتقطيع السيارات وبيعها لإحدى الورش بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة، وأنه يسرق السيارات بواسطة المفتاح المصطنع أو توصيل الأسلاك، ولا يستطيع التصرف في السيارة فيقطعها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص في مدينة نصر لسرقته سيارة وعرض أجزاء منها للبيع لإحدى ورش تصليح السيارات، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بحوزته سيارة "نصف نقل- بدون لوحات معدنية" وعرضه أجزاء من قطع الغيار الخاصة بالسيارة المشار إليها للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد مالكى ورش تصليح السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه عاطل وبحوزته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها "مُبلغ بسرقتها"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.