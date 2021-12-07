«تعليم دمياط»: تدريب الطلاب الموهوبين بكافة الإدارات التعليمية

أكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استكمال تدريبات الموهوبين بالـ10 إدارات التعليمية تحت عنوان حل المشكلات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن تلك التدريبات تهدف إكساب الطلاب الموهوبين المتدربين مهارة التصدي للمشكلات بطريقة علمية على أسس مدروسة وحقائق مرصودة، وعدم ترك المشكلات حتى لا تتفاقم، والعمل على حلها بشكل فعال وبأساليب ذات جودة وكفاءة ، وأيضًا مواجهة الأزمات بخطوات محسوبة ومقننة.

وأضاف أن الإقبال من الطلاب الموهوبين المستهدف تدريبهم كان بمعدل ٢٠٠% من إجمالي العدد المستهدف من وزارة التربية والتعليم، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية لسلامة أبناءنا الطلاب والمدربين.

وأشار إلى أن فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة أوائل الطلبة بدأت بتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحزب مستقبل وطن، وفق القواعد المتفق عليها بدءً من القرى الصغيرة.

وأوضح أنه أقيمت اليوم ثلاث مسابقات، الأولى بقرية الغوابين التابعة لإدارة الروضة التعليمية وأسفرت عن فوز مدرسة الشهيد مرعي الابتدائية، والثانية في قرية كرم ورزوق التابعة لإدارة فارسكور التعليمية وأسفرت عن فوز مدرسة الدكتور محمد حسن الزيات تعليم أساسي.

وذكر أن الثالثة في مدرسة الخياطة الإعدادية المشتركة، و مدرسة الشيخ ضرغام الإعدادية المشتركة، ومدرسة كفر حميدو الإعدادية المشتركة، ومدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين التابعين لإدارة عزبة البرج التعليمية، وأسفرت عن فوز مدرسة الشيخ ضرغام الإعدادية المشتركة بالمركز الأول.

وأكد أنه خلال المسابقات جلس الطلاب في مجموعات وتميزت لجان التحكيم من موجهي مديرية التربية والتعليم بالحيادية والشفافية في طرح الأسئلة والتعامل مع الطلاب حتى نهاية المسابقة، وأنه اختص موجهو التربية والتعليم في جميع النواحي الفنية للمسابقة ولم يتم أي تدخل من قبل ممثلي الحزب، وأجريت المسابقة في جو من الهدوء للطلاب وتشجيعهم.

حضر فاعليات المسابقات فريق ممثل لحزب مستقبل وطن بقيادة مها بدوي أمين التعليم والبحث العلمي وأعضاء الأمانة، وكذلك الأمانات المشاركة الأخرى، وتبارى الجميع في إظهار المسابقات بالمظهر اللائق وإعداد القاعات قبل بدء المسابقات وتوفير البنرات.