الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القباج» تشهد احتفالية وزارة التضامن لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، احتفالية وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم العالمي وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر ستشهد إطلاق الشبكة القومية لذوي الإعاقة، لأول مرة خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تلك الشبكة القومية ستكون متاحة من خلال الهاتف المحمول عبر موقعها الإلكتروني، لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، حيث إنها تتيح استعراض السيرة الذاتية للمتقدمين وكذلك الوظائف المناسبة لهم، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ يعد حجر الأساس لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم فهذا القانون يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إتاحة كافة الفرص لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة منذ لحظة الميلاد، مشددة علي أن الاكتشاف المبكر للصم وضعاف السمع يساهم في تطور الحالات وتحسنها، وأنه سيكون من مهمة الحضانات الاكتشاف المبكر لهذه الحالات وأيضًا صعوبات التعلم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي  عملت على توفير برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ضمن بيئة ميسرة قدر المستطاع لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم في المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة والجهات المعنية، كما ساهمت في دعم طلب مجلسي النواب والشيوخ في تجريم كل من يتنمر علي شخص من ذوي الهمم.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وزارة التضامن لذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة مجلسي النواب والشيوخ النواب والشيوخ

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