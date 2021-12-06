مصرع وإصابة شخصين فى حادث مرورى بطريق الواحات

شهد طريق الواحات الصحراوي، مساء الاثنين، انقلاب سيارة ربع نقل حيث لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث بعد الاستراحة بنحو 10 كم بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة والذي نتج عنه مصرع شخص، وإصابة آخر جرى نقله إلى مستشفى الواحات البحرية لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل جثمان المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.