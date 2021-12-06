الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى حادث مرورى بطريق الواحات

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق الواحات الصحراوي، مساء الاثنين، انقلاب سيارة ربع نقل حيث لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث بعد الاستراحة بنحو 10 كم بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة والذي نتج عنه مصرع شخص، وإصابة آخر جرى نقله إلى مستشفى الواحات البحرية لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل جثمان المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرفة عمليات الطريق الدائري مصرع واصابة طريق الواحات الواحات البحرية غرفة عمليات النجدة إتخاذ الإجراءات القانونية جثمان المتوفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

الرقابة الإدارية تضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق

يملكه فنان شهير.. ضبط خمور مهربة داخل ملهى ليلى بالشيخ زايد

جامعة الفيوم توقع عقد تحصيل المصروفات الدراسية الإلكترونية مع شركة خدمات

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

غدًا.. الحكم على عاطل بتهمة قتل مواطن وطفلته الصغيرة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا