تنظيم حفل استقبال لطلاب جنوب السودان بجامعة عين شمس

نظمت رابطة طلاب جمهورية جنوب السودان بجامعة عين شمس حفل استقبال لطلاب الجامعة من دولة جنوب السودان وذلك بكلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد ديهوم مدير مركز التحكيم، والدكتور محمود لطفي رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، الدكتور فاطمة عادل مدرس قانون المرافعات ومنسقة الكلية لدى إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور ريم التنانى منسق الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان وهدى صبري منسق الطلاب الوافدين بكلية الحقوق سابقا، إلى جانب عدد من ممثلي الملحقية الثقافية بسفارة دولة جنوب السودان وعدد من رؤساء روابط جمهورية جنوب السودان بالجامعات المختلفة.