الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنظيم حفل استقبال لطلاب جنوب السودان بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت رابطة طلاب جمهورية جنوب السودان بجامعة عين شمس حفل استقبال لطلاب الجامعة من دولة جنوب السودان وذلك بكلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد ديهوم مدير مركز التحكيم، والدكتور محمود لطفي رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، الدكتور فاطمة عادل مدرس قانون المرافعات ومنسقة الكلية لدى إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور ريم التنانى منسق الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان وهدى صبري منسق الطلاب الوافدين بكلية الحقوق سابقا، إلى جانب عدد من ممثلي الملحقية الثقافية بسفارة دولة جنوب السودان وعدد من رؤساء روابط جمهورية جنوب السودان بالجامعات المختلفة.

المرحلة الثالثة شئون التعليم والطلاب كلية الحقوق صندوق تحيا مصر طب الأسنان شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة جنوب السودان كلية طب فيروس كورونا الجامعات المصرية اكسسوارات مواجهة فيروس كورونا الطلاب الوافدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية تضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

يملكه فنان شهير.. ضبط خمور مهربة داخل ملهى ليلى بالشيخ زايد

الحكومة: مصر تطبيق توصيات الصحة العالمية لمنع انتشار «أوميكرون»

شكري: مصر لن تألو جهدا لمعاونة إفريقيا على التعافي من تداعيات كورونا

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة».. ويحضر احتفالية «كير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا