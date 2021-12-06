يتعاطاه «سفاح الإسماعيلية».. كل شىء عن مخدر الشابو

عُقدت اليوم الإثنين جلسة محاكمة للمتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفاح الإسماعيلية»، والمتهم بقتل مواطن وفصل رأسه عن جسده وإصابة آخرين في جريمة شغلت الرأي العام.

وعند عرض المتهم على الطب النفسي للكشف عن قواه العقلية تبين أنه بكامل قواه العقلية، لكن تم الكشف عن تناوله مخدر الشابو لفترات طويلة وقال محاميه إن ذلك المخدر أصابه بالهلاوس.

ويقدم «الدستور» في السطور التالية معلومات عن مخدر الشابو، حسب تصريحات خاصة للطبيب محمود شوقي، أخصائي أمراض المخ والأعصاب.

ما هو مخدر الشابو؟

الشابو هو اسم منشط آخر لهيدروكلوريد الميثامفيتامين، المعروف أيضًا باسم «الكريستال ميث»، يتم استخدامه لتوليد شعور بالبهجة وزيادة اليقظة والنشاط البدني.

الأسماء الأخرى للشابو تشمل:

سيوباو.

أوباس.

شا.

سرعة.

ميث.

كرنك.

زجاج.

شفرة.

كوارتز.

الجليد.

ما طريقة تناول الشابو؟

هناك طرق مختلفة يستخدمها المتعاطون للميثامفيتامين، لكن الطرق الأكثر شيوعًا حاليًا هي التدخين أو الحقن.

ما علامات تعاطي الشخص للشابو؟

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على متعاطي الشابو وهي:

زيادة القلق والتوتر.

التهيج والسلوك غير العقلاني.

فقدان ضبط النفس.

فقدان الشهية.

النشوة والغبطة.

قد تؤدي ردود الأفعال الذهنية الحادة والسلوك العنيف والمدمّر والتهور إلى وقوع حوادث.

التعرق.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الحرارة.

الأرق.

الرعشة.

النوبات.

زيادة معدل ضربات القلب.

ما الآثار الجانبية لتناول مخدر الشابو؟

مثل أي عقار غير مشروع، يمكن أن يسبب شابو بعض الآثار الجانبية الشديدة، فقد يؤدي استخدام شابو المزمن أيضًا إلى الوفاة ولكن أكثر الآثار الجانبية شيوعًا على المدى القصير والطويل هي كالتالي:

الآثار الجانبية قصيرة المدى:

عند تناوله، يخلق الشابو إحساسًا زائفًا بالراحة والحيوية، ويمكن أن يتعرض متعاطو المخدرات لانهيار خطير جسدي وعقلي بعد انتهاء آثار العقاقير.

فرط النشاط.

أنماط النوم المضطربة.

قلة الشهية.

زيادة العدوانية.

النشوة والاندفاع.

زيادة التنفس.

ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

ارتفاع الحرارة.

الآثار الجانبية طويلة المدى:

يتعرض الأشخاص الذين يحقنون شابو لخطر متزايد من مواجهة عواقب نفسية باعتبارها سمة مهمة لتعاطي الميثامفيتامين المزمن والتبعية وتشمل: