تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المول»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله بدوي، المعروفة إعلاميًا بمقتل "فتاة المول" إلى 7 فبراير 2022، وذلك بعد الاستماع لجميع الطلبات من دفاع المتهمين، والمجني عليها اليوم.

وكان قد شهد محيط محكمة المنشية بوسط الإسكندرية، تجمع أهالي وأقارب المجني عليها نجلاء نعمة الله بدر،25 عامًا، والتي راحت ضحية غدر صديقتها "نورهان" التي قامت بالمشاركة في قتلها بالتعاون مع اثنين آخرين أقاربها بدافع السرقة والانتقام من المجني عليها بسبب الحقد.

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 35، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميا بفتاة المول، بعد ورود التقرير النهائي للطب الشرعى لهيئة المحكمة، والاستماع لطلبات الدفاع.



كانت النيابة العامة بكفر الدوار قد أنهت تحقيقاتها فى هذه القضية التى أثارت الرأى العام مؤخرا، واستمعت لأقوال المتهمين وهم صديقة المجنى عليها، واثنين من أقارب المتهمة الأولى الذين اعترفوا بتفاصيل جريمتهم، وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجنى عليها وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.

وأضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التى كانت ترتديها، ثم اعتدوا عليها بالضرب، حيث قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

وترجع الواقعة التي شهدتها مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في 3 أغسطس الماضي، حيث أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بإحدى عيادات العيون بمول بمدينة كفر الدوار، وكان بين المتهمين صديقة المجني عليها المقربة.

ووجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث عالى المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.