الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحدى بطلات ذوى الهمم: سألت الرئيس عن أكثر شخصية تاريخية يحبها

آية شلتوت
آية شلتوت

قالت آية شلتوت، إحدى بطلات ذوي الهمم، وإحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، “أنا سعيدة جدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسألته عن أكثر شخصية تاريخية بيحبها، وقالي بإنه يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، مشيرة في حديثها لـ"الدستور" إلى أنها تتمنى زيارة آثار مصر مثل الأهرامات وأبو الهول، والآثار الموجودة في الأقصر وأسوان، حيث ترغب في الكبر أن تكون مرشدة سياحية.

 

فيما أبدت والدة آية شلتوت، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام، عن سعادتها البالغة بمقابلة ابنتها للرئيس السيسي، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تتويج من الرئيس لمجهود وتعب على مدار 19 عام.

 

وأضافت الأم، أن ابنتها حاصلة على 50 ميدالية ذهبية وبرونزية في ألعاب القوى  وتنس الأرض، وتنس الطاولة.

آية شلتوت
آية شلتوت
آية شلتوت ذوي الهمم قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشدة سياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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