إحدى بطلات ذوى الهمم: سألت الرئيس عن أكثر شخصية تاريخية يحبها

قالت آية شلتوت، إحدى بطلات ذوي الهمم، وإحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، “أنا سعيدة جدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسألته عن أكثر شخصية تاريخية بيحبها، وقالي بإنه يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، مشيرة في حديثها لـ"الدستور" إلى أنها تتمنى زيارة آثار مصر مثل الأهرامات وأبو الهول، والآثار الموجودة في الأقصر وأسوان، حيث ترغب في الكبر أن تكون مرشدة سياحية.

فيما أبدت والدة آية شلتوت، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام، عن سعادتها البالغة بمقابلة ابنتها للرئيس السيسي، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تتويج من الرئيس لمجهود وتعب على مدار 19 عام.

وأضافت الأم، أن ابنتها حاصلة على 50 ميدالية ذهبية وبرونزية في ألعاب القوى وتنس الأرض، وتنس الطاولة.