القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ43

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ43، بإعلان جوائز المهرجان خلال حفل الختام الذي انطلق مساء اليوم الأحد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين.

«الدستور» رصدت فى السطور التالية أبرز جوائز حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي..

1- جوائز المسابقة الدولية

- جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني تُمنح لـ خوسيه أنجل أليون عن تصوير فيلم "إنهم يحملون الموت – They Carry Death"، وهو من إخراج هيلينا جيرون، وصامويل م. ديلجادو.

- جائزة أحسن ممثلة تُمنح لـ سوامي روتولو عن دورها في فيلم "كيارا - A Chiara"، من إخراج جوناس كاربينيانو.

- جائزة أحسن ممثل تُمنح لـ محمد ممدوح عن دوره في فيلم "أبو صدام - Abusaddam"، للمخرجة نادين خان.

- جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو تُمنح لـ بيتر كيريكس وإيفان أوستروتشوفسكي عن فيلم "107 أمهات - 107 Mothers"، من إخراج بيتر كيريكس.

- جائزة الهرم البرونزي والتي تُمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني، تذهب لـ فيلم "انطوائيون - Aloners"، من إخراج هونج سيونج يون.

- جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) تذهب لـ لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل - Small Body".

- جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم تذهب لـ "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، من إخراج خواكين ديل باسو.

2- جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)

- ذهبت الجائزة لـ فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، من إخراج زيد أبو حمدان.

3- جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

- جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ذهبت لـ فيلم "نقطة عمياء - Blind Spot"، من إخراج لطفي عاشور.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت مناصفة لـ فيلم "ثم حل الظلام - Then Came Dark " وهو من إخراج ماري روز اسطا، وفيلم "ولا حاجة يا ناجي.. اقفل"، من إخراج يوحنا ناجي.

4- جوائز مسابقة آفاق السينما العربية

- جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم ذهبت لـ فيلم "دفاتر مايا - Memory Box"، من إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج.

- جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) مُنحت لـ فيلم "فياسكو - Fiasco" من إخراج نقولا خوري.

- جائزة أحسن فيلم غير روائي مُنحت للفيلم الوثائقي "من القاهرة - From Cairo" للمخرجة هالة جلال.

- جائزة أحسن أداء تمثيلي مُنحت لـ عفاف بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams" للمخرج مهدي هميلي.

- تنويه خاص لـ فيلم "قدحة - A Second Life" للمخرج أنيس الأسود.

5- جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولية

- جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم التي تمنح للمخرج ذهبت لـ أمير فخر الدين، عن فيلم "الغريب - The Stranger".

- جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) مُنحت لـ فيلم "جذور برية – Wild Roots" للمخرجة هانجي كيس.

- تنويه خاص للممثلة أرسيليا راميريز، عن دورها في فيلم "المدني - La Civil" من إخراج تيودورا ميهاي.

6- جائزة أفضل فيلم عربي

- جائزة أفضل فيلم عربي ذهبت لـ فيلم "الغريب – The Stranger" للمخرج أمير فخر الدين.

- تنويه خاص لـ فيلم "فياسكو - Fiasco"، من إخراج نقولا خوري.

7- جائزة فيبريسي

- ذهبت الجائزة لـ فيلم "غُدوة - Tomorrow"، من إخراج ظافر العابدين.