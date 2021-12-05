«الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة عن المدخرات التأمينية والعلاجية

قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إنه لا تجب الزكاة على المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا.

وأجابت الدار على تساؤل يقول: “ما حكم الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؟”، حيث أكدت أن العلماء اشترطوا لوجوب الزكاة على المسلم أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا، بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء؛ ومِن المعلوم أنَّ المدخرات التأمينية والعلاجية ليس في ملك الإنسان أن يتصرف فيها إلَّا بعد بلوغه سن المعاش، أو بانتهاء الفترة المقررة من تلك الهيئات.

وتابعت الدار: وما دامت هذه الأموال لا يملك الشخص التصرف فيها، فإنه يكون بذلك غير مالك لها ملكًا تامًا؛ ولهذا فلا تجب عليه الزكاة فيها ما دام لا يملك التصرف فيها، فإذا أخذها بعد ذلك، فعليه أن يزكيها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

وتبث الدار عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.