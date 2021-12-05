أمه طردته.. «حماة الوطن» بالشرقية يزور «الطفل الباكي» محمود ناصر

زارت الدكتورة جيهان عسكر، أمين أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، الطفل محمود ناصر عبد الرحيم الشهير بـ"الطفل الباكي"، والذي ألقت به والدته إلى الشارع، ورافقها بالزيارة الأستاذ فتحي المصري، جاء ذلك بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

ويقيم الطفل محمود بمدينة الزقازيق، في مجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية.

وقالت الدكتورة جيهان عسكر، إن حالته الصحية مستقرة، داخل تجربة الدمج الأسري بين الأطفال والكبار بلا مأوى بالزقازيق من خلال متابعه الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، داخل جمعية الدفاع الاجتماعي.

وكان قد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير الوحدة العامة لرعاية الطفل بالديوان العام بالتوجه لدار التربية للبنين بالزقازيق التي أودع بها الطفل محمود ناصر عبد الرحيم مواليد شبرا الخيمة القاهرة عزبة رستم، لفحص حالة الطفل وعمل تقرير شامل عن الحالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك بعد تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغاً بالحالة، وتواصل مدير عام خط نجدة الطفل بالقاهرة بلجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية بناء عن البلاغ رقم 34149 وبعد إذاعة حلقة للإعلامي الدكتور عمرو الليثي ولقائه بالطفل محمود وعمه.

وعلى الفور وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام أيمن العطار مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام، اليوم بالتوجه لدار التربية للبنين بالزقازيق محل إيداع الطفل للاطمئنان عليه من الناحية الصحية والنفسية، حيث وجه المحافظ مدير الوحدة بالتنسيق مع كل من «التأمين الصحي - مديرية الصحة - مديرية التربية و التعليم - مديرية التضامن الاجتماعي» لتوفير ما يلزم له صحياً ونفسياً وتعليميًا.

أكد محافظ الشرقية، أنه يتابع حالة الطفل محمود بنفسه ولن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للطفل محمود لاستعادة توازنه النفسي والصحي باعتباره أمانة لن يتم التهاون في حقها وجب حفظها ورعايتها.

الطفل محمود ناصر