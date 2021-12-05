رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد انتخابات اتحاد الطلاب

شهد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، إجراءات انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وكذلك أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز عمرو خالد يوسف عبد اللطيف رئيس اتحاد الجامعة، ومحمد عبد العزيز فرج عبد العزيز نائب رئيس اتحاد الجامعة، وفارس محمد دسوقي أحمد أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، وأدهم أحمد حسن محمد الجريدلي أمين مساعد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، وهبة محمد المهدي أمين لجنة نشاط الثقافي والإعلامي العليا، وعبد الرحمن إيهاب عوض صالح أمين مساعد لجنة نشاط الثقافي والإعلامي العليا، وهايدي أيمن أنيس عبد الفتاح أمين لجنة النشاط الفني العليا، ومحمد عبد الجواد السيد الرجبي أمين مساعد لجنة النشاط الفني العليا، وخالد وليد يوسف حمزة أمين لجنة النشاط الرياضي العليا، ورمضان أحمد رمضان أبو عمر أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا، وحسين محمد حسن أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، وحبيبة السيد محمد أبو سالم أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، وإيلاريا أسعد توفيق أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا، ورجاء علي أحمد الشافعي أمين مساعد النشاط العلمي والتكنولوجي العليا، ومحمد وائل نجيب السيد أمين لجنة نشاط الأسر الطلابية العليا، وأحمد عصام السيد أمين مساعد لجنة نشاط الأسر الطلابية العليا.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أهمية اتحاد الطلاب الذي يمثل جميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، ولما لاتحاد طلاب الجامعة والاتحادات الطلابية بالكليات من أهمية بالغة في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وكذلك اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات وكذلك تعظيم الاستفادة من طاقات الطلاب البناءة وتوظيفها في خدمة المجتمع واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.