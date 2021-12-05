الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«السلاب»: نحتاج تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعاناة بشراء الأراضى

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللقاء مع وزيرة التخطيط "مثمر"، مشيدًا بجهودها، وتابع قائلًا: نحتاج النظر إلى المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات ورفع المعاناة التي تواجههم فيما يتعلق بشراء الأراضي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وقال السلاب: من المفترض أن تكون هناك حوافز تساعد المستثمر لكي يقف علي قدميه لتجاوز الأعباء، محذرًا من أن الصعوبات التي تواجه المستثمر قد تدفعه للبعد عن الاستثمار في السوق المصرية، مشددًا على أهمية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة لأي قطاع هي الصناعة.

وأوضح أن هناك دولًا واجهت أزمات كبيرة، والصناعة هي التي تسندها، مشددًا على ضرورة تشجيع ودعم الصناعة.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كل طرف بالقيام بدوره وممارسة اختصاصاته، رافضًا النظر للمصنع والمستثمر على أنه ماكينة إتاوة، قائلًا: مينفعش أبص له في رزقه، الفلوس دي بيتعب فيها وآلاف العمالة والتأمينات وغيرها من الالتزامات.

وأشار السلاب، إلى أن هناك تشابكات بين الوزارات المختلفة، وهو أمر غير صحي، متسائلًا: فين الشباك الواحد؟.

ولفت إلى أن هناك حوالي 110 آلاف مصنع، وهناك حوالي 5 آلاف مصنع مغلق، قائلًا: مش هنستنى لما نطور التعليم الفني، اللي ممكن يستغرق 5 أو 6 سنوات، ولازم حلول سريعة، ومصر لديها فرصة ذهبية لدعم الصناعة والنهوض بها.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاتة أبوزيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.
 

مجلس النواب عضو مجلس النواب وزيرة التخطيط دعم الصناعة لجنة الصناعة بمجلس النواب السوق المصري

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