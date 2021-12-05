سياحة النواب: أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من اهتمام الرئيس السيسى والدولة المصرية

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إقامة الدولة المصرية احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة كل عام برعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حافز كبير يسعد ذوى الهمم وذويهم ويخلق طاقة إيجابية في نفوسهم ويمنحهم الثقة، مؤكدة أن حضور الرئيس هذه الاحتفالية في نسختها الثالثة والاستجابة لمطالبهم والتقاط الصور يؤكد أن أصحاب الهمم يحظون باهتمامه وحرصه الدائم على ضمان حقوقهم والاحتفاء بهم كل عام في يومهم العالمي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل اللازمة لهم.

وأكدت، أنهم أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من اهتمام الدولة المصرية التي لم تشهد عهدًا يرعى ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى رفع رأسهم واهتم بهم، وأصبحوا غير مهمشين في المجتمع.

وتابعت "علي"، بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى وضع أبنائها من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة نصب أعينها وهذه خطوة ممتازة وإنجاز حقيقي، في ظل حرصها على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي لتذليل الصعوبات أمامهم، مشيدة بالإنجازات التي يحققها ذوو القدرات الخاصة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها، واصفة إياهم بـ«فرسان الإرادة»، فهم شركاء الوطن والمستقبل.

وأضافت، أن الدولة المصرية مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط.

وأشادت النائبة نورا علي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذوى الهمم، وبما جاء من كلمات خلال الاحتفالية: "نفسى فى حاجات كتير ليكم لأن كل شخصية منكم ليها المفروض إن إحنا كدولة وشعب ومجتمع نقدم ما يمكن تقديمه، وبالتالى بسؤالك خليتينى أقول لمجلس النواب والشيوخ محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا نحط فى صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير، لكن كلنا لما نقدم فيه يحقق مساهمة تخلينا نعمل اللى نتمنى نعمله، نقدر نعمله وعاوز كتير إن كل الناس فى الشارع والمدرسة ينتبهوا للكنز اللى مش واخدين بالهم منهم ومش هيعرفوا غير يوم القيامة، خلى بالك منه انتوا الكنز هنعملك رحلة إلى كلية الشرطة والكلية الحربية ونقضى يوم هناك".