تبدأ 12 ديسمبر.. إطلاق 3 قوافل طبية مجانية للصحة الإنجابية بالإسماعيلية

أعلن الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في محافظة الإسماعيلية، خلال أيام 12 و13 و14 بقرى «السبع آبار الشرقية، السبع آبار الغربية، الواصفية» التابعة لمركز أبو صوير.

وأشار "عباس" إلى أن هذه القوافل ستوفر تقديم الخدمات الطبية وتوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المنتفعات من خلال إخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن القوافل التي تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كافة أنحاء القرى المستهدفة، بدعم من الحكومة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت "عباس" إلى إقامة معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك لدعم توجهات الدولة لتنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 61 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" بدءاً من يوم 1 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر ٢٠٢١.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك القوافل تأتي ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر)، مع توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال ومتابعة الحمل وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل.