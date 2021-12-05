«الصحة»: التسجيل ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المبادرة تستهدف مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل مجانًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، باستحداث 3 تخصصات جراحية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، تشمل جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع).

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل جراحات (زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر القلبية، القساطر المخية، قساطر القلب، المخ والأعصاب).

ووجه الوزير بضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

وأكد "عبد الغفار" اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع على التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات ، كما وجه الوزير بتكثيف عمل فرق المرور الدوري على المستشفيات خاصةً في محافظات الصعيد للوقوف على التحديات التي تواجه المستشفيات ومقدمي الخدمة الطبية، لرفع معدلات الإنجاز والتأكد من توافر كافة اللوجستيات والمستلزمات الطبية والجراحية.

وأشار الوزير إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، وذلك لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.