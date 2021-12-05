الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجري مخدرات في الجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل ، وآخر "سائق" له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثانى بدائرة مركز شرط الصف ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

 

 

وزارة الداخلية الأسلحة النارية قطاع الأمن العام الاتجار في المواد المخدرة مكافحة الجريمة العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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