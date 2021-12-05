الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يحقق أمنية «بسملة»: «هطلب من وزير الدفاع يركبك الطيارة»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على طلب الطفلة "بسملة" والتي تمنت أن تصبح قائدة طائرة، " سأطلب من وزير الدفاع السماح لبسملة بركوب الطائرة مع أحد الطيارين وتصويرها وعرض صورتها للناس".

كما طلبت "بسملة" التقاط صورة مع الرئيس السيسي، ووعد الرئيس بالاستجابة بصورة تذكارية مع جميع المشاركين.

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الأطفال المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأحد.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» بمشاركة نحو 450 شخصاً من ذوي الهمم داخل وخارج القاعة.

السيسي

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