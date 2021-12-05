الرئيس السيسي يحقق أمنية «بسملة»: «هطلب من وزير الدفاع يركبك الطيارة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على طلب الطفلة "بسملة" والتي تمنت أن تصبح قائدة طائرة، " سأطلب من وزير الدفاع السماح لبسملة بركوب الطائرة مع أحد الطيارين وتصويرها وعرض صورتها للناس".

كما طلبت "بسملة" التقاط صورة مع الرئيس السيسي، ووعد الرئيس بالاستجابة بصورة تذكارية مع جميع المشاركين.

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الأطفال المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأحد.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» بمشاركة نحو 450 شخصاً من ذوي الهمم داخل وخارج القاعة.