وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج حملة أمنية، مكبرة في إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدًا علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة وتنفيذ 1075 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 3 بندقية آلية عيار 7.62×39 15 طلقة من ذات العيار و7 بندقية خرطوش عيار 12 و4 طلقات خرطوش عيار 12 وضبط 16 فرد روسى محلى الصنع و2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالي 33 قطعة سلاح متنوعة تم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه، حيث تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 9 حكم وفي مجال ضبط قضايا الأحداث العامة تم ضبط "12" قضية عمالة أطفال تشغيل حدث، تدخين داخل المواصلات، تسول بالطريق العام في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1275“ حكم و فـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 445 مخالفة متنوعة وفـي مجال التموين تم ضبط 44 قضية تموينية من بينها ضبط "9" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"3" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و3 قضايا عدم الإخطار الشهري عن كميات البوتاجاز وقضيتى حيازة وعرض سلع تموينية مجهولة المصدر بدون فواتير وقضية تصرف في دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.