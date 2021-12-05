الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس سيدة نصبت على مواطنين في «مليون جنيه» بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة القانونية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الشاكين.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وثلاثة أشخاص آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

كشفت تحريات ضباط المباحث، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، "لها معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت أكثر مليون جنيه.

أشارت التحريات أن المتهمة توقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمة المذكورة محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا "سرقة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

النيابة قسم شرطة بالاسكندرية سرقة توقف منظم أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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