الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى: لن نسمح لإيران بمواصلة عرقلة المفاوضات بشأن برنامجها النووى

نووي إيران
نووي إيران

اتهمت الولايات المتحدة إيران بعرقلة مفاوضات انقاذ الاتفاق النووي، بينما تواصل تطوير برنامجها، محذرة من أنها "لا يمكنها أن تقبل" ذلك، ولكنها في الوقت نفسه لن تغلق باب الحوار.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم، عن مسؤول رفيع عائد من المفاوضات في العاصمة النمساوية قوله إن "ايران لم تظهر موقف بلد يفكر جديًا في عودة سريعة إلى اتفاق 2015 الذي كان يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في وقت أظهرت الولايات المتحدة "صبرًا" خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، فإن إيران واصلت تسريع وتيرة برنامجها النووي في شكل استفزازي، مضيفًا أنه مع عودتها أخيرًا إلى مفاوضات فيينا الإثنين الماضي قدمت طهران اقتراحات تشكل تراجعًا عن كل التسويات التي اقترحتها من أبريل إلى يونيو، وذلك بهدف الاستفادة من كل التسويات التي طرحها الآخرون وخصوصًا الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن لبلاده أن تقبل بوضع تسرع فيه إيران وتيرة برنامجها النووي مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية​، أنه من المتوقع استئناف ​مفاوضات فيينا​، حول إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​، في الأسبوع المقبل.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان لها، أنه تم في الجولة السابعة من المفاوضات، بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي بدأت في 29 نوفمبر في فيينا، الإعلان عن فترة توقف فنية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه سيسمح ذلك للوفود بالتواصل مع عواصم بلادها بشأن النتائج المرحلية والخطوات التالية المحتملة، من المفترض أن تستأنف المفاوضات، في إطار الجولة السابعة خلال الأسبوع المقبل.

وقبل أيام، طالبت إيران بنبرة متشددة برفع جميع العقوبات الأمريكية وعدم رغبتها بأي التزامات جديدة.

جاء ذلك استمرارًا مع مفاوضات فيينا في جولتها السابعة والتي انطلقت الإثنين الماضي، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام ٢٠١٥.

إيران مفاوضات الولايات المتحدة خلال نووي تطوير اليوم العاصمة الاتفاق النووى دبلوماسي الأمريكي نووية النمسا المفاوضات اقتراحات سلاح نووي مسؤول أمريكي مفاوضات فيينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى

إحباط محاولة تهريب كمية من التليفونات وأدوات زيت حشيش بمطار القاهرةً

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: 39 وفاة و892 إصابة جديدة بكورونا

الحزب الاشتراكى فى ألمانيا يصوت لصالح اتفاق يمهد لتولى شولتز منصب مستشار البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال