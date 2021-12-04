قصة الفيلم التشيكي «معجزة».. الحياة من وجهة نظر الراهبات

يعد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 والمقام بدار الأوبرا في الفترة من 26 نوفمبر الماضي حتى الخامس من الشهر الجاري، فرصة لمتابعة عدد من الأفلام من كافة أنحاء العالم.

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي عددًا من الأفلام المميزة، وتناقش العديد من الرسائل الهامة، ونرصد بعضها في السطور التالية.

«معجزة».. حكاية البحث عن الحرية

فيلم «معجزة» إنتاج مشترك بين رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا، حيث يعتبر العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو فرصة جيدة للاطلاع على الأفكار خارج مجتمعنا العربي.

يتتبع الفيلم الراهبة الشابة كريستينا 19 عاما، وهي تتسلل من ديرها المنعزل لتطلع بأمر عاجل، حيث تأخذها رحلتها المبهمة حول المدينة، لكنها على ما يبدو غير قادرة على حل مشكلتها والعثور على الرجل الذي تبحث عنه، فعندما تنفد خياراتها، تعود في المساء لتلتقي بمصير غير متوقع في طريق عودتها إلى الدير.

من هو مخرج العمل "بوجدان جورج أبتري"؟

جورج أبتري، هو مخرج روماني ولد عام 1976، ففي عام 2010، أخرج فيلم "خارج" الذي عرض وحصل على جوائز من مهرجانات مرموقة مثل "لوكارنو، تورنتو، روتردام، سالونيك".

وفي عام 2019 أخرج فيلم "غير محدد" الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان وارسو السينمائي الدولي.

ويعتبر "معجزة" هو فيلمه الطويل الثالث، حيث يعمل منتجا سينمائيا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنتج العديد من الأفلام التي فاز بجوائز في مهرجان "صندانس" السينمائي، وتم اختيارها في مهرجان كان وغيره من المهرجانات الكبرى، كما أنه يقوم بتدريس الإخراج في جامعة كولومبيا بنيويورك.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).