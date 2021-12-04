العدل والإسكان والاستثمار.. التخطيط ترصد الجهات الفائزة بجوائز الإبداع المؤسسي

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً تستعرض خلاله أهم معلومات عن المؤسسات الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي الدورة الثانية لعام 2020 عن فئة الابتكار والإبداع المؤسسي.

جاءت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية​ فى المركز الأول بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي 2020.

ويركز تطبيق 125 على تحسين العمليات من خلال تكامل الجهود وخلق منصة ذكية للتعامل مع الشكاوى على مستوى فروع الشركة وبالتالي تساهم في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين التواصل معهم .​

وساهمت الفكرة بشكل كبير في حل مجموعة من المشكلات الإدارية بالجهة، والمتمثلة في عدم وجود نظام موحد لتسجيل الشكاوى على مستوى فروع الشركة القابضة في المحافظات، والتي يبلغ عددها 25 فرع وكذلك التغلب على مشكلة عدم قدرة مراكز الاتصال علي تلبية كافة احتياجات المتعاملين، واستقبال الشكاوى والتعامل معها.​

تميزت الفكرة باتساقها مع استراتيجية الشركة وهى تقديم خدمة متميزة للعملاء ، وتنمية وعي المواطن بقضايا المياه والإرتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وكذلك بإ رتباطها بمؤشرات رؤية مصر 2030 المتعلقة بشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية .​

تم تسجيل التطبيق كمصنف رقمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي . ​

وفى المركز الثانى جاءت وزارة العدل عن تطبيق تأمين وتتبع وتركز فكرة تأمين وتأريخ وتعقب المستندات ذات القيمة على تحسين العمليات من خلال الوصول إلى طريقة علمية لتتبع وتعقب المستندات ذات القيمة، المطبوعة باستخدام طابعات الليزر الملونة.​

ساهمت الفكرة المقدمة في مساعدة فاحصي الأدلة الجنائية بالطب الشرعي على معرفة وإثبات أونفي استخدام الطابعات الليزر في عمليات التزوير.

تساهم الفكرة بشكل كبير في تحسين الأداء بإدارة التزوير بمصلحة الطب الشرعي حيث اختصرت مدة عمل التقارير الجنائية من 8 ساعات إلى ساعة واحدة ​

ترتبط الفكرة المقدمة بالأهداف الاستراتيجية لمصلحة الطب الشرعي من حيث تقديم خدمات طبية شرعية عالية الجودة باستخدام تقنيات حديثة وطرق علمية سليمة، بنزاهة كاملة وسرية تامة وبطريقة غير منحازة .​

ترتبط الفكرة بتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 فى كل من التحول الرقمي ، الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ، الابتكار والمعرفة والبحث العلمى.​

فيما فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة​ عن تطبيق فكرتك شركتك​ بالمركز الثالث بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي 2020.

تتمحور مبادرة (فكرتك شركتك) حول توفير قنوات اتصال فعالة بين مؤسسات منظومة ريادة الأعمال ، وتحديث البيئة التشريعية لاستيعاب أنماط واحتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة .​

ارتبطت المبادرة بالأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار من حيث التنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي من أجل توفير بيئة محفزة وإيجابية للاستثمار . ​

وترتبط المبادرة بمؤشرات رؤية مصر 2030 من حيث تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.​

الحد من البطالة عن طريق الترويج لفكرة ريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها بالإضافة إلى الاهتمام بتمكين المرأة من خلال اتاحة فرص لرائدات الأعمال في المحافظات المختلفة للاستفادة من الموارد المتاحة في بيئة ريادة الأعمال.