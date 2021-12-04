فقرات فنية وألعاب نارية مع أشهر أغاني العسيلي.. احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي (صور)

في احتفالية كبيرة افتتحت مساء أمس الجمعة صالة الطعام المتميزة " Food Hall " في أوبن آير مول، وسط حضور كبير من سكان مدينتي وعدد من الشخصيات العامة وصناع المحتوى على منصات السوشيال ميديا " يوتيوبرز وبلوجرز" .

و تضم صالة الطعام الجديدة أكثر من ٣٠ مطعما من أفضل وأشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والعالمية لترضي كافة الأذواق. وتم تأسيس وتجهيز صالة الطعام في أوبن آير مول على أعلى مستوى وفق أحدث المواصفات .

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

وشهد حفل الافتتاح عدد من الفقرات والعروض الفنية المتنوعة للأطفال والشباب ، واختتمها الفنان محمود العسيلي بباقة من أشهر أغانيه.

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

ويعد أوبن اير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع .

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب ، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة .

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي

احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي