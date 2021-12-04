فقرات فنية وألعاب نارية مع أشهر أغاني العسيلي.. احتفالية كبيرة لافتتاح الـ Food Hall في أوبن إير مول في مدينتي (صور)
في احتفالية كبيرة افتتحت مساء أمس الجمعة صالة الطعام المتميزة " Food Hall " في أوبن آير مول، وسط حضور كبير من سكان مدينتي وعدد من الشخصيات العامة وصناع المحتوى على منصات السوشيال ميديا " يوتيوبرز وبلوجرز" .
و تضم صالة الطعام الجديدة أكثر من ٣٠ مطعما من أفضل وأشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والعالمية لترضي كافة الأذواق. وتم تأسيس وتجهيز صالة الطعام في أوبن آير مول على أعلى مستوى وفق أحدث المواصفات .
وشهد حفل الافتتاح عدد من الفقرات والعروض الفنية المتنوعة للأطفال والشباب ، واختتمها الفنان محمود العسيلي بباقة من أشهر أغانيه.
ويعد أوبن اير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع .
ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب ، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة .