ضبط هارب من 134 سنة سجن فى الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية هارب من أحكام بإجمالى 134 سنة حبس.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه "مالك شركة لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل" ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة قسم شرطة الدخيلة خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فـى 330 حكم فى قضايا "شيكات، تبديد" بإجمالى حبس 134سنة وكفالات 840 ألف جنيه.