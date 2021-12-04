السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الحلم الإفريقي» تطلق مبادرة لتقديم خدمات طبية لـ10 آلاف إفريقي في مصر

حفل تدشين المبادرة
حفل تدشين المبادرة

أطلقت مؤسسة الحلم الإفريقي بشراكة صناع الخير والهلال الأحمر المصري، صباح اليوم السبت، مبادرة "إفريقيا أقوى بصحة أفضل" والتي تستهدف تقديم خدمات طبية لـ 10 آلاف من أعضاء الجاليات الإفريقية. 

أقيم حفل تدشين المبادرة تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والهجرة المصرية، وبحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية، كما فتحت العيادات الطبية صباح اليوم أبوابها بالمركز الأوليمبي بالمعادي لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء الجاليات الإفريقية، وتستمر المبادرة على مدار نحو عام. 

خلال كلمتها بحفل الافتتاح أكدت سالي عاطف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحلم الإفريقي، أن المبادرة تستهدف أعضاء الجاليات الإفريقية غير القادرين، وأن المبادرة تعد خطوة أولى لتقديم خدمات أكثر لكافة أعضاء الجاليات الإفريقية في مصر. 
وأضافت رئيس المؤسسة في كلمتها، أن الحلم الإفريقي، تضع ضمن أولوياتها الارتقاء بمستوى الحياة وصحة الإنسان في مصر أو في أي مكان، حيث تعمل المؤسسة على عقد العديد من المؤتمرات والمبادرات خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات للأشقاء في الدول الإفريقية، وكذلك تعزيز العلاقات على كافة المستويات بما ينعكس بالدرجة الأولى على مستوى حياة الإنسان في إفريقيا. 

وشددت سالي عاطف على اهتمام المؤسسة بكل ما يتعلق بالجاليات الإفريقية في مصر، حيث تسعى المؤسسة دائما لتلبية احتياجات أعضاء الجاليات، خاصة الأفراد غير القادرين والذين يحتاجون لإجراء فحوصات أو جراحات، بما يحقق الهدف الأسمى من عمل المؤسسة وهو الإنسان.

كما أكد  زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مشاركة المؤسسة في إطلاق وتنفيذ مبادرة "إفريقيا أقوى بصحة أفضل" تأتي في إطار استراتيجية عمل تقوم المؤسسة على تنفيذها وتستهدف نقل تجارب المؤسسة الناجحة فى تقديم خدمات طبية ذات جودة الى الجاليات الافريقية كواجب إنساني نحو أشقاءنا الأفارقة وكإحدى آليات القوة الناعمة المصرية الناهضة التي تسعى لعودة ريادة مصر إفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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